Leonardo boccia di nuovo Mirabelli: pure Halilovic è in partenza

A nemmeno due mesi dal suo arrivo in rossonero, il Milan è pronto a cedere in prestito Halilovic: per il giovane croato permane l’interesse spagnolo di due club

L’ennesima rivoluzione milanista, figlia di un nuovo cambio dirigenziale, miete vittime illustri e meno illustri: il neo-direttore sportivo rossonero Leonardo si è già liberato di moltissimi degli acquisti fatti la scorsa stagione dal predecessore Massimiliano Mirabelli. Non è finita qui però a quanto pare. Vale la pena ricordare infatti come l’ultimo acquisto di Mirabelli al Milan non risalga alla scorsa stagione, ma a questa estate (prima della defenestrazione operata da Elliot a luglio): si tratta del giovane Alen Halilovic, ex ragazzo prodigio del Barcellona classe 1996, arrivato a parametro zero dopo l’esperienza all’Amburgo. Un acquisto un po’ a sorpresa che – evidentemente – nelle idee della vecchia dirigenza milanista doveva andare a rimpolpare un reparto, quello di centrocampo, che è invece stato rimaneggiato da Leonardo.

Così per Halilovic, provato da Gennaro Gattuso come mezzala e come esterno, spazio in squadra non pare essercene: complice la permanenza di Andrea Bertolacci, di ritorno dal prestito della scorsa stagione al Genoa, e l’arrivo sulla fascia dal Villarreal di Samu Castillejo, il croato potrebbe partire in prestito. Su di lui, come vi avevamo già raccontato qualche giorno fa, due club spagnoli: il Girona e l’Espanyol. In Spagna, rammentiamo, il mercato chiuderà solamente tra un paio di giorni, ma siamo davvero agli sgoccioli: il Milan valuta di dar via Halilovic, zero presenze ufficiali in nemmeno due mesi in rossonero. Leonardo pronto a bocciare ancora una volta l’operato di Mirabelli: non è più nemmeno una novità.