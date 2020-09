Calciomercato Milan, idea Keita come jolly offensivo

Calciomercato Milan: Keita Balde potrebbe entrare nel mirino del club rossonero

Sistemare l’attacco non è una priorità per il Milan, ma il club rossonero si guarda sempre intorno in cerca di occasioni. Tra queste, potrebbe esserci anche Keita Balde. Come riportato da Tuttosport, il senegalese è in un’uscita dal Monaco e avrebbe espresso la sua voglia di tornare in Italia.

Su di lui ci sarebbe Fiorentina, Cagliari e Sampdoria. Il Milan avrebbe approcciato dei primi contatti e, nel caso in cui dovesse affondare il colpo, Keita sceglierebbe immediatamente i rossoneri essendosi trovato egregiamente a Milano durante la sua esperienza all’Inter. Per il cartellino del calciatore, il Monaco chiederebbe circa 15 milioni di euro.