Calciomercato Milan, idea Julian Draxler per l’attacco: il tedesco è in uscita dal Paris Saint Germain, le ultime sul suo futuro

Dopo il colpo Gonzalo Higuain e lo scambio Mattia Caldara-Leonardo Bonucci con la Juventus, il Milan targato Elliott è al lavoro sul mercato per completare la rosa a disposizione di mister Gennaro Gattuso. Priorità al centrocampo, ma non è da escludere un altro arrivo per l’attacco: dalla Germania rimbalza l’idea Julian Draxler…

I colleghi della Bild sottolineano che l’esterno offensivo potrebbe dare l’addio al Paris Saint Germain dopo un anno e mezzo: sulle sue tracce ci sono anche Wolfsburg e Schalke 04, ma il club parigino non vorrebbe privarsi del classe 1993. Leonardo ha sondato il terreno: attesi aggiornamenti.