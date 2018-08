Il Milan sorride: visite mediche in corso per Laxalt e Castillejo – FOTO

Milan: giornata di visite mediche per i due neo-acquisti Laxalt e Castillejo. L’uruguaiano e lo spagnolo sono già arrivati presso la Clinica La Madonnina, attesi i comunicati ufficiali

Dovrebbe chiudersi così – a meno di clamorosi colpi di scena – il mercato in entrata del Milan, con le visite mediche di Diego Laxalt e Samu Castillejo. Le due nuove ale rossonere sono arrivate già nelle ultime ore a Milano ed ora si sottoporranno alle visite mediche di rito. Il primo ad arrivare stamane alla Clinica La Madonnina è stato l’uruguaiano prelevato dal Genoa per circa 18 milioni di euro (14 più altri 4 di bonus, ma 11 arriveranno dal riscatto obbligatorio di Gianluca Lapadula proprio da parte dei rossoblu). «Sono contento di essere qui», le parole dell’esterno sinistro, ex Inter, che dovrebbe prendere il posto di Ricardo Rodriguez, per cui in giornata sono possibili novità in uscita.

Arrivato subito dopo anche Castillejo: lo spagnolo, sbarcato ieri sera dal Villarreal nell’ambito dell’affare che ha riportato definitivamente Carlos Bacca in Spagna, già ieri atterrando all’aeroporto di Linate aveva detto «Sono molto felice di essere qui». Ancora da definire con precisione le cifre dell’affare tra il Milan e i Sottomarini Gialli, ma sono attesi in giornata i comunicati ufficiali di entrambi gli affari rossoneri.