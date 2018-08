Samu Castillejo al Milan: raggiunto l’accordo col Villareal dove farà ritorno l’attaccante Carlos Bacca

Castillejo-Milan, affare fatto. I rossoneri hanno raggiunto l’accordo col Villareal andando ad esaudire la richiesta di Gennaro Gattuso di avere a disposizione una valida alternativa a Suso e Calhanoglu sugli esterni. Come riporta Sky Sport, l’affare si ufficializzerà per una cifra sui 18 milioni più la cessione di Carlos Bacca, che farà così ritorno nella squadra dove ha militato in prestito nell’ultima stagione. Accordo raggiunto sulla base del prestito oneroso (a 3-4 milioni) con obbligo di riscatto (per arrivare a 18 milioni) da parte del Milan. Domani mattina è in programma lo scambio dei documenti: Castillejo potrebbe arrivare a Milano già in serata o nella mattinata di mercoledì.