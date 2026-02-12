Calciomercato Milan, i rossoneri fiutano l’affare McKennie a parametro zero: la mossa e la contromossa della Juve. Ecco cosa sta succedendo

La Juventus non ha alcuna intenzione di privarsi dei suoi pilastri senza combattere. Al centro delle manovre della dirigenza bianconera c’è il futuro di Weston McKennie, divenuto ormai imprescindibile nello scacchiere tattico disegnato da Luciano Spalletti. I numeri stagionali del centrocampista statunitense certificano una crescita esponenziale e una costanza di rendimento mai vista prima: 4 gol e 3 assist in 23 presenze di campionato, uniti a 3 centri in Champions League e uno in Coppa Italia. Un rendimento da top player assoluto che ha convinto Damien Comolli, responsabile dell’area tecnica, ad accelerare le operazioni per il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo luglio.

L’obiettivo della Vecchia Signora è chiaro: blindare il classe ’98 per evitare un doloroso addio a parametro zero. Attualmente, l’ex Schalke 04 percepisce un ingaggio di 2,5 milioni di euro, ma le sue pretese sono legittimamente aumentate di pari passo con le prestazioni. Per convincerlo a restare e respingere le sirene estere — con club di Premier League, Liga e MLS alla finestra — la società torinese è pronta a mettere sul piatto un prolungamento triennale con uno stipendio ritoccato verso l’alto, che toccherebbe i 4 milioni di euro annui. Uno sforzo economico significativo che testimonia la totale fiducia dello staff tecnico nel “tuttocampista” texano.

Tuttavia, febbraio è il mese delle grandi manovre per i futuri svincolati e la concorrenza interna alla Serie A è agguerrita. Il Milan, sempre attento alle occasioni di mercato, ha messo McKennie nel mirino. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Calciomercato.com, i Rossoneri avrebbero già avviato contatti informali, affiancando il nome dell’americano a quello del tedesco Leon Goretzka. A favorire l’ipotesi “diavolo” ci sono due fattori chiave: la stima di Massimiliano Allegri e, soprattutto, la forte amicizia con il connazionale Christian Pulisic. La dirigenza milanese valuterà nei prossimi giorni se affondare il colpo con una proposta concreta. Non solo Milan: sullo sfondo restano vigili anche l’Inter e la Roma, pronte a inserirsi in caso di rottura totale con la Juve.