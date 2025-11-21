Calciomercato Milan, Tare ha messo gli occhi su un talento belga: è sfida a quella big italiana per assicurarsi il giocatore

Calciomercato Milan, Tare segue da vicino Mitongo dello Standard Liegi. Su di lui c’è anche il forte interesse della Juventus. Le ultime

Il calciomercato del Milan guarda già al futuro, e uno dei nomi più affascinanti del panorama europeo è quello di René Mitongo, centravanti belga classe 2008 che sta rapidamente catturando l’attenzione dei grandi club italiani. Il suo nome è diventato familiare agli appassionati grazie ai primi exploit con lo Standard Liegi, società che lo ha lanciato tra i professionisti con una precocità sorprendente. Come riportato da calciomercato.com, Mitongo è uno dei talenti più promettenti della nuova generazione europea.

Mitongo è considerato il nuovo gioiello dello Standard Liegi. Nonostante la giovanissima età, ha già collezionato diverse presenze in Prima Squadra tra la scorsa stagione e quella attuale, un traguardo rarissimo per un giocatore nato nel 2008. Le sue qualità – forza fisica, istinto del gol e una sorprendente maturità nelle scelte di gioco – lo rendono un prospetto di livello internazionale, tanto da essere osservato con attenzione dai top club del continente.

Consapevole del tesoro che ha tra le mani, lo Standard Liegi ha deciso di blindarlo con un contratto fino a giugno 2028. Una mossa che non solo protegge la società da eventuali assalti anticipati, ma rende anche più complesso ogni tentativo di portarlo via dal Belgio. La valutazione del ragazzo, infatti, è destinata a crescere, alimentando l’interesse delle grandi potenze calcistiche.

Sul fronte calciomercato del Milan, i rossoneri hanno iniziato a seguire con particolare attenzione l’evoluzione del giovane attaccante. Il club continua infatti a investire energie e risorse nello scouting internazionale, con l’obiettivo di individuare i talenti più promettenti da sviluppare nel medio-lungo periodo. Mitongo rientrerebbe perfettamente in questa filosofia: un centravanti moderno, con margini di crescita enormi e un profilo ideale per il progetto rossonero, sempre più orientato verso la valorizzazione dei giovani.

La Juventus, però, è pronta a contendere il ragazzo al Milan. Da anni i bianconeri puntano forte sui giovani da inserire nel proprio percorso tra settore giovanile, Next Gen e prima squadra, e vedono in Mitongo un possibile futuro protagonista. La sfida tra Milan e Juventus, dunque, si annuncia intensa e destinata a durare nel tempo.

Il calciomercato del Milan resta vigile e attivo, consapevole che il momento decisivo potrebbe arrivare nei prossimi mesi. Lo Standard Liegi, per ora, resiste, ma l’interesse cresce e la corsa al talento del 2008 è appena iniziata.