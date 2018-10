Musacchio fa gola in Premier League: Watford e Fulham sul difensore

Calciomercato Milan, possibile addio a gennaio per Mateo Musacchio: due club di Premier League sul centrale argentino

Potrebbe terminare nella sessione di mercato di gennaio l’avventura di Mateo Musacchio al Milan. Arrivato nell’estate 2017 dal Villarreal per 20 milioni di euro, il centrale difensivo è reduce da una stagione negativa ma ha trovato spazio in questa prima parte di campionato, complici i problemi fisici di Mattia Caldara.

E non mancano i club sulle tracce dell’argentino: secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il difensore rossonero è finito nel mirino di Watford e Fulham. Sirene dalla Premier League per il calciatore di Gattuso: in caso di offerta congrua, non è da escludere l’addio…