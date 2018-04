André Silva saluta il Milan, Wolverhampton pronto a rilanciarlo – ESCLUSIVA

Giungono conferme sul futuro di André Silva, poco utilizzato al Milan e nel mirino di diversi top club europei: Mendes è pronto a portarlo al Wolverhampton, un regalo a Nuno per la Premier League

Manca solo la certezza matematica, ma il Wolverhampton è ormai da considerare una neopromossa in Premier League. La formazione di Nuno ha polverizzato la Sky Bet Championship, con gli esosi investimenti estivi che hanno portato i frutti sperati: un esempio su tutti il gioiellino Ruben Neves, prelevato dal Porto per 25 milioni di euro. E un altro portoghese potrebbe arrivare al Molineaux in estate: parliamo di André Silva.

Accostato ai Wolves già nelle ultime settimane, secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Calcionews24.com, l’attaccante portoghese è il primo nome sul taccuino della dirigenza giallonera in vista della prossima stagione: Jorge Mendes, agente del calciatore e uomo di fiducia della proprietà, è pronto a trattare il trasferimento con il Milan. Il calciatore, poco utilizzato da Vincenzo Montella e da Gennaro Gattuso, è pronto a fare la valigia e sarebbe il regalo per il suo ex tecnico Nuno in vista della Premier League. Attesi aggiornamenti, rossoneri che chiedono almeno 35 milioni di euro: per i Wolves i soldi non sono un problema, ma c’è da trattare…