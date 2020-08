Calciomercato Milan, occhi su Chiesa e Milenkovic: i rossoneri vogliono muoversi in questa direzione in vista del prossimo mercato

Una doppietta che potrebbe rinforzare due ruoli cruciali per il Milan. I rossoneri – come si legge sull’edizione odierna di Tuttosport – stanno pensando a Chiesa e Milenkovic.

Due priorità per il prossimo mercato rossonero riguardano l’attacco e la difesa: nei prossimi giorni, si legge, ci sarà anche un summit per Pessina. Non sarà facile convincere la viola, ma il Milan vuole muoversi per battere la concorrenza.