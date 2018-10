Lucas Paquetà sarà un nuovo calciatore del Milan, il fantasista del Flamengo riceve gli elogi di Dorival: ecco le parole del tecnico

Lucas Paquetà è pronto per sbarcare in Europa: da gennaio sarà un nuovo calciatore del Milan. Il gioiellino sta trascinando il Flamengo di Dorival Junior, ma nonostante la gioia per la nuova avventura sta dando tutto per il Tricolor: «Il giocatore non perderà concentrazione o modificherà il suo modo di giocare», le parole dell’allenatore.

Continua Dorival: «Lo vedo molto fiducioso ed entusiasta per questa nuova tappa della sua carriera: ha tutto per scrivere la storia. E’ un calciatore molto simile a De Bruyne e Modric per dinamismo e la capacità di partecipare a entrambe le fasi. E’ un centrocampista molto equilibrato».