Leonardo è stato decisivo nell’acquisto di Paquetà da parte del Milan. Il club rossonero investirà più di 35 milioni

Il Milan batte un colpo! I rossoneri hanno deciso di anticipare la concorrenza e hanno già piazzato il primo colpo per gennaio 2019. Siamo a ottobre ma Leonardo ha deciso di piazzare il colpo con due mesi d’anticipo per evitare aste e per agire indisturbato e la strategia ha pagato perché Leo ha convinto il Flamengo a cedere Lucas Paquetà, talentuoso trequartista brasiliano classe 1997 che ad alcuni ricorda Kakà per le sue fiammate. Decisivo il nuovo dirigente milanista che ha convinto il giocatore a vestire il rossonero.

Il calciatore ha già sostenuto parte delle visite mediche a Rio. Il Milan verserà 35 milioni di euro più bonus ma nelle casse del Flamengo finiranno ‘solo’ 25 milioni, il restante 30% verrà suddiviso tra il giocatore stesso e l’agenzia che lo gestisce. Il giocatore aveva una clausola da 50 milioni di euro ma anche in questo caso è stato decisivo il lavoro di Leonardo che, grazie ai buoni rapporti con il club brasiliano, ha strappato uno sconto sostanzioso, chiudendo a 35 più bonus. Il Milan pensa al futuro e riparte da Lucas Paquetà: è l’acquisto più costoso di sempre di un club italiano in Brasile.