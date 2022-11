Calciomercato Milan: Pioli vuole Sportiello come secondo portiere

Calciomercato Milan: Pioli ha chiesto un nuovo secondo portiere, la sua preferenza è per Sportiello dell’Atalanta

La Gazzetta dello Sport spiega come Marco Sportiello abbia ottime possibilità di diventare il nuovo secondo portiere del Milan. Il periodo per traslocare è giugno 2023. L’estremo difensore è in scadenza a fine stagione con l’Atalanta e molto probabilmente non rinnoverà il contratto. Il Milan lo potrà tesserare gratuitamente.

Quando i tempi consentiranno ai prossimi svincolati di sistemarsi (già a gennaio è possibile accordarsi con un nuovo club) i rossoneri discuteranno anche gli ultimi dettagli. Così anche il ruolo di riserva tra i pali sarà definito: a 30 anni, Sportiello assicura diverse stagioni da vice Maignan. Il sì di Pioli è stato utile a definire la strategia con diversi mesi di anticipo.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SUI ROSSONERI SU MILANNEWS24.COM