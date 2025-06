Calciomercato Milan, l’Atletico Madrid si tira indietro per Theo Hernandez: il motivo e c’è un nuovo obiettivo

Le ultime sulle mosse di calciomercato del Milan, con la possibile cessione di Theo Hernandez all’Atletico Madrid. I dettagli

Tra le tante priorità in casa Milan, spicca la questione del futuro di Theo Hernandez. Dopo i sondaggi iniziali dell’Al Hilal guidato da Inzaghi, è stato l’Atletico Madrid – club gradito al terzino francese – a farsi avanti con maggiore convinzione. Tuttavia, la trattativa ha subito una brusca frenata.

Come riportato da Matteo Moretto sul canale YouTube italiano di Fabrizio Romano, i Colchoneros non intendono andare oltre i 17-18 milioni di euro, bonus inclusi, mentre il Milan continua a chiedere 25 milioni di euro. Di fronte a questa distanza, l’Atletico ha scelto di virare su un altro obiettivo: Robertson del Liverpool, in scadenza nel 2026. Al momento, quindi, non ci sono le condizioni per una cessione di Theo.