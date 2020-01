Calciomercato Milan, torna di moda la suggestione Politano dopo il mancato trasferimento del nerazzurro alla Roma

Passata di moda soltanto pochi giorni fa, la suggestione di veder Politano indossare la casacca del Milan è già tornata in auge. Nelle scorse settimane Boban e Maldini avevano incontrato l’agente del giocatore, per imbastire un discorse che era però tramontato di fronte all’accordo poi saltato con la Roma.

Ma l’ex Sassuolo è dovuto rientrare a Milano visibilmente contrariato e, per questo, secondo Tuttosport l’idea dei rossoneri è quella di riprovarci in queste ore. Ma l’esterno in questo momento ha messo in stand by anche una proposta del Siviglia di Monchi: spera ancora che il suo futuro si possa tingere di giallorosso.