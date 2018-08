Laxalt Napoli, parla l’agente: «Diego è pronto al salto di qualità»

L’agente dell’uruguayano ha lasciato alcune dichiarazioni in merito all’affare Laxalt Napoli: «Vuole dimostrare il suo valore in un top club»

Un mondiale giocato in maniera egregia dopo l’ennesima ottima stagione in Serie A. Per Diego Laxalt sembra finalmente arrivata l’occasione di approdare in un top club, con il Napoli in vantaggio. Un esterno giovane ma con esperienza, in grado di occupare perfettamente la fascia sinistra nello scacchiere di Carlo Ancelotti in attesa di Ghoulam. Le voci di un interessamento degli azzurri sono arrivati anche all’agente dell’uruguayano Ariel Krasouski. Queste le sue parole a Radio Crc: «Sono a Milano, aspettiamo novità. Laxalt è soddisfatto del Mondiale disputato, ora è tornato e inizierà la preparazione per la nuova stagione. Quando ha rinnovato col Genoa, il club gli ha promesso un miglioramento anche economico. Diego vuole sempre dimostrare il suo valore e migliorare ed è un professionista e come tutti i professionisti vuole fare uno step in avanti per cui è lusingato dell’interesse dei club».

Dal Napoli ancora nessun approccio diretto, ma lo stesso agente vede nella squadra partenopea un’ottima occasione per il suo assistito: «Il Napoli non ha chiesto informazioni a su Laxalt. Tutto ciò che so l’ho letto sui giornali. Il club azzurro mi ha solo chiesto se fossi io l’agente di Laxalt, ma oggi, nella riunione col Genoa, saprò qualcosa in più. Come potrebbe a Diego non interessare una destinazione come Napoli? Parliamo di una grandissima squadra, grandi tifosi e un ottimo allenatore. Voglio che Laxalt faccia il salto di qualità e speriamo si possa concretizzare col Napoli».