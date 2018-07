Napoli alla ricerca di un terzino: dopo Sabaly, Arias e Darmian, si fa il nome di Diego Laxalt, uruguaiano del Genoa

Concluso il ritiro in Trentino, il Napoli si prepara alle prossime amichevoli in vista dell’inizio del campionato. Il club azzurro continua a lavorare anche sul mercato, dove va alla ricerca di un terzino destro che possa alternarsi ad Hysaj. Oltre a Matteo Darmian e Santiago Arias – vicino all’Atletico Madrid – i partenopei avrebbero messo nel mirino Diego Laxalt, calciatore in forza al Genoa reduce da un ottimo mondiale con l’Uruguay. Al momento, stando a quanto riportato da Sky Sport, ci sarebbe solo un interessamento, ma la trattativa potrebbe entrare nel vivo durante la prossima settimana.