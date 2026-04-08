Calciomercato Napoli: gli azzurri irrompono nella corsa per Alajbegovic! Sfida a Milan e Roma, ecco il prezzo per acquistarlo

Calciomercato Napoli: Alajbegovic è finito nel mirino del club azzurro. Sfida a Roma e Milan, qual è il prezzo per acquistarlo in estate

Il sogno iridato della Nazionale azzurra si è infranto in maniera dolorosa ancora una volta, e l’artefice principale di questa disfatta ha un nome e un cognome ben precisi: Kerim Alajbegovic. Questo formidabile prospetto appena diciottenne ha letteralmente trascinato la Bosnia verso lo storico pass per il prossimo Mondiale, disputando sfide memorabili da assoluto dominatore sia nella semifinale che nell’atto conclusivo dei playoff.

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La rassegna intercontinentale, in programma l’11 giugno e in chiusura il 19 luglio tra le sedi di Stati Uniti, Canada e Messico, lo consacrerà inevitabilmente come uno dei giocatori più attesi dagli osservatori di tutto il pianeta. Le sue doti, in ogni caso, sono già note ad altissimi livelli, dato che le più prestigiose società europee puntano i propri radar su di lui da svariati mesi, affascinate dai guizzi mostrati con la maglia del Salisburgo.

Il blitz del Bayer Leverkusen e il forte pressing della Serie A

Sul fronte delle trattative, il nostro campionato osserva con grandissimo entusiasmo le evoluzioni attorno al suo futuro. Il Napoli tesse la tela in grande segreto da diverso tempo: i vertici partenopei hanno studiato a fondo la sua maturazione in terra austriaca, mantenendo altissima la guardia anche dopo le recenti mosse internazionali. Pochi giorni fa, infatti, il Bayer Leverkusen ha deciso di sborsare 8 milioni di euro per far valere la clausola di riacquisto, blindando nuovamente le prestazioni dell’asso classe 2007.

Nel nostro Paese, tuttavia, la concorrenza non manca affatto. Ben prima della contromossa della società tedesca, il Milan si era attivato tempestivamente per sondare la fattibilità dell’operazione. Nonostante il repentino ritorno in Germania, un suo trasferimento durante l’estate rimane un’opzione assai probabile qualora dovesse pervenire un’offerta irrinunciabile. Attualmente, il costo del suo cartellino gravita tra i 20 e i 30 milioni di euro, una cifra ragguardevole che ingolosisce numerose pretendenti, tra cui figura a pieno titolo anche la Roma.