Calciomercato Napoli, Albiol ad un passo dal rinnovo

Il difensore del Napoli, Raul Albiol sembra essere ad un passo dal rinnovo dopo le molteplici voci su un suo possibile addio.

Il Napoli lavora in vista della prossima stagione da affrontare con il nuovo tecnico Carlo Ancelotti, sino ad oggi il vero grande colpo di calciomercato. Pochi minuti fa è arrivata un’indiscrezione da Sky Sport che potrebbe far sorridere i tifosi partenopei. Secondo l’emittente sportiva, difatti, il difensore Raul Albiol sarebbe ad un passo dal rinnovare sino al 2021 con il club e la firma potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Questa potrebbe essere una buona notizia sia per i tifosi sia per il nuovo allenatore, dato che nei giorni scorsi le voci sul possibile addio del difensore spagnolo si erano intensificate, con il Villareal pronto a pagare la clausola di 6 milioni di euro.