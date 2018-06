Si parla molto dell’addio di Raul Albiol, Carlo Ancelotti vorrebbe David Luiz per rimpiazzarlo

L’esperto Albiol è reduce da una stagione positiva al fianco di Kalidou Koulibaly e la clausola rescissoria da 6 milioni di euro soltanto ha finito per ingolosire club come Villarreal e Chelsea, su indicazione di Maurizio Sarri. Un suo addio, dunque, non è proprio da scartare e nel mentre il Napoli non dovrà nè vorrà farsi trovare impreparato, motivo per cui è ritornato in auge il nome di David Luiz, sul cui futuro la nostra redazione aveva già offerto notizie in esclusiva.

Ancelotti, dopo averlo già allenato ai tempi del Chelsea, lo affiancherebbe volentieri a Kalidou Koulibaly, ora però restano da trovare gli accordi tra le parti. Il contratto del 31enne brasiliano scadrà il 30 giugno 2019, motivo per cui l’ex Paris Saint-Germain, con ogni probabilità, è intenzionato a strappare l’ultimo contratto importante della sua carriera. Il Napoli sarebbe orientato a proporgli un triennale e c’è ottimismo sulla risposta del diretto interessato. Poi Giuntoli dovrà sedersi al tavolo delle contrattazioni con il Chelsea per trovare l’accordo sul prezzo del cartellino che, tenuto conto della carta d’identità e del contratto in essere, non potrà essere esorbitante.