Settimana importante per il calciomercato del Napoli: il club partenopeo cerca l’accordo con David Luiz, difensore brasiliano del Chelsea

L’imminente cessione di Jorginho, pronto ad accasarsi al Manchester City del suo estimatore Pep Guardiola, aprirà le danze del mercato partenopeo: il Napoli è pronto a definire i colpi in entrata che andranno a caratterizzare il nuovo organico di Carlo Ancelotti. Per l’acquisto di Simone Verdi dal Bologna mancano soltanto le firme da apporre sui contratti: oggi la probabile ratifica di un’operazione complessiva da venticinque milioni di euro. Intanto il Napoli ha già studiato le alternative alla partenza del suo regista, nonché a quella probabile del suo storico capitano Marek Hamsik: in mediana si lavora su una serie di nomi – Fabian Ruiz, Paredes, Lobotka e Vidal i più gettonati – per adeguare un reparto che potrebbe perdere due pezzi da novanta dell’architettura sarriana. Non solo centrocampo ed attacco: per la retroguardia torna forte il nome di David Luiz.

David Luiz-Napoli, la situazione

Secondo le ultime indiscrezioni apprese in esclusiva dalla redazione di Calcionews24.com, il Napoli sarebbe a lavoro per trovare l’accordo con David Luiz: si tratterebbe di una questione prettamente economica, constatata la disponibilità del difensore brasiliano al trasferimento in Italia. Raggiunta l’intesa, ecco che il tavolo della trattativa si sposterà a livello di club. E dunque con il Chelsea, possessore del suo cartellino. Sempre per quanto raccolto dalla nostra redazione, la trattativa David Luiz-Napoli sarebbe assolutamente indipendente dal futuro di Maurizio Sarri. Tanto meglio poi se ci rientrerà anche il tecnico, tuttora in orbita Chelsea, ma le due operazioni al momento risultano essere slegate. Si cerca l’accordo economico tra Napoli e David Luiz, legato anche alla durata dell’eventuale contratto, per poi stringere i tempi con il Chelsea e definire un’operazione voluta in primis dal nuovo allenatore Carlo Ancelotti. Settimana caldissima in casa Napoli, il nuovo roster prende forma.