Calciomercato Napoli: mossa a sorpresa di Manna per Alisson Santos. Futuro che va in questa direzione per l’attaccante, ecco cosa succederà

Calciomercato Napoli: è stato già deciso il futuro di Alisson Santos. Quale sarà la mossa del ds Manna per l’attaccante, tutti i dettagli

Pronto il riscatto per il nuovo beniamino dello stadio Diego Armando Maradona. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Napoli è già fermamente deciso a trattenere Alisson Santos. Approdato all’ombra del Vesuvio nel mese di gennaio con la formula del prestito oneroso fissato a 3,5 milioni di euro, il giocatore ha saputo ribaltare le gerarchie in tempi record, spingendo il club ad anticipare le mosse in vista della sessione estiva.

L’impatto tecnico: un affare e la fiducia di Conte

Si tratta di un vero e proprio capolavoro, sia sotto il profilo tecnico che economico. Alisson è stato in grado di cambiare una storia che, all’inizio, non offriva certezze assolute sul lieto fine. Conquistare Antonio Conte non è mai un’impresa semplice. L’allenatore pretende moltissimo dai suoi giocatori, non fa sconti a nessuno e storicamente impiega molto tempo per concedere la massima fiducia a un nuovo arrivato, specialmente se proveniente dal complicato e frenetico mercato invernale.

Tuttavia, il talento brasiliano ha dimostrato di avere tutto ciò che serviva per riaccendere la fase offensiva azzurra. Si sta rivelando a tutti gli effetti un nuovo David Neres, puntando a diventarne il vero erede a lungo termine. Nel frattempo, le sue giocate in campo stanno facendo impazzire di gioia tutti, dai tifosi sugli spalti agli ex giocatori azzurri.

I dettagli economici dell’operazione

L’operazione condotta a gennaio porta la firma di Giovanni Manna. Il dirigente ha strutturato un accordo con una formula perfetta per tutelare il bilancio societario, ma che appare ormai destinata a trasformarsi molto presto in un acquisto a titolo definitivo.

Il quotidiano sportivo chiarisce le cifre esatte dell’intesa: dopo il prestito iniziale di 3,5 milioni, il diritto di riscatto per il cartellino è stato fissato a 15 milioni di euro (per un affare complessivo da poco meno di 20 milioni, al netto di eventuali bonus che potrebbero far toccare quota 16,5 milioni per il solo riscatto). Un grandissimo colpo per il Napoli, in tutti i sensi.