Calciomercato Napoli: attesa di una nuova offerta del City per Koulibaly

Calciomercato Napoli: il club azzurro è in attesa di una nuova offerta ufficiale del Manchester City per Koulibaly

Arrivano aggiornamenti importanti sul fronte Koulibaly da Sky Sport. Come riporta Gianluca Di Marzio il Napoli è in attesa di una nuova offerta ufficiale del Manchester City per il difensore senegalese.

A inizio settimana il club inglese dovrebbe arrivare ad offrire 75 milioni complessivi per Koulibaly. Offerta, che se confermata, potrebbe avvicinare sensibilmente le parti e portare alla tanto attesa fumata bianca.