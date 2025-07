Calciomercato Napoli: ritorno di fiamma per un obiettivo apparentemente abbandonato. Lo vuole Conte

Calciomercato Napoli: ritorno di fiamma per un obiettivo apparentemente abbandonato. Gli Azzurri riallacciano i contatti per quell’obiettivo

Il calciomercato Napoli si accende con un clamoroso e inaspettato ritorno di fiamma. Quando i giochi per la porta sembravano orientati su altre strategie, il club di Aurelio De Laurentiis, su precisa indicazione del nuovo tecnico Antonio Conte, è tornato a sorpresa su Vanja Milinković-Savić. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, non si tratta più di un semplice sondaggio, ma di contatti concreti che potrebbero presto sfociare in un affondo decisivo.

La scelta di Vanja: preferenza al Napoli, Leeds in attesa

La novità più significativa riguarda la volontà del giocatore. Nonostante il forte e insistente pressing del Leeds, club inglese che si era mosso con decisione per il portiere serbo, Milinković-Savić ha messo tutti in stand-by. Il gigante del Torino ha infatti espresso la sua netta preferenza per il trasferimento al Napoli, affascinato dalla possibilità di lavorare con Antonio Conte e di giocare in un club di primo livello in Serie A. Vanja attende ora la mossa del club azzurro, confidando in un’offerta ufficiale che possa sbloccare la trattativa e trasformare l’interesse in realtà.

Le cifre e la carta Ngonge: come può chiudersi l’affare

La fattibilità dell’operazione è legata a due fattori chiave. Il primo è la clausola rescissoria valida per l’Italia, fissata a una cifra attorno ai 19 milioni di euro. Un investimento importante che segnalerebbe un cambio di filosofia nella gestione della porta, con l’arrivo di un profilo di alto livello destinato a competere con Alex Meret. Il secondo fattore, che potrebbe rivelarsi un asso nella manica per il d.s. Manna, è il forte interesse del Torino per l’esterno offensivo Cyril Ngonge. L’attaccante belga è in cima alla lista dei desideri del club granata e potrebbe essere inserito come contropartita tecnica per abbassare l’esborso economico e facilitare la fumata bianca. La situazione di Meret è chiara: il portiere dei due scudetti è a conoscenza dell’interesse per il collega e accetterebbe la nuova concorrenza. Le valutazioni a Castel Volturno sono in corso, ma la pista che porta a Milinković-Savić è ora, a sorpresa, la più calda per la porta del nuovo Napoli.