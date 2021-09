Calciomercato Napoli: così Spalletti ha convinto Ounas a restare

Luciano Spalletti ha posto il veto alla cessione di Adam Ounas in estate: il retroscena sull’esterno offensivo del Napoli

È stato Luciano Spalletti a bloccare la cessione di Adam Ounas in estate. Come riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico del Napoli ha insistito con la dirigenza partenopea affinché l’esterno offensivo algerino restasse in azzurro.

«Decidi tu Adam, ma se resti ci divertiamo», questa la frase pronunciata da Spalletti. Ounas era seguito da Milan, Atalanta e Marsiglia.