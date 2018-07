Calciomercato Napoli, nel consueto appuntamento su Radio Kiss Kiss Aurelio De Laurentiis ha detto la sua sui nomi accostati agli azzurri

Qualche nome nuovo è uscito fuori nella consueta rubrica “Vero o Falso” di Aurelio De Laurentiis a Radio Kiss Kiss. Il numero uno del Napoli ha dato la sua opinione sui nomi dell’ultima ora, da Moise Kean fino a Rodrigo e Laxalt. Con qualche sorpresa: Mario Fernandes del Cska Mosca e Kevin Malcuit del Lille potrebbero essere due alternative a Matteo Darmian. Queste le sue parole sul capitolo terzino destro: «Darmian chiede cinque anni di contratto? Potrebbe essere vero e potrebbe essere falso. Sono io a chiedere sempre 5 anni di contratto. Se tra i sei nomi per il terzino c’è Malcuit del Lille? Vero, è un profilo molto interessante. Mario Fernandes del Cska? I 25 milioni non sarebbero un grosso problema, visto che un terzino medio-buono può andare dagli 8 ai 30 milioni. Non conosco questa trattativa di Giuntoli, non posso dire né vero né falso».

Sul capitolo attaccante, il presidente del Napoli ha poi aggiunto: «Raiola mi ha offerto Kean? Falso, non mi ha mai chiamato. Rodrigo intriga? Vero».

Infine, su Laxalt e la trattativa col Genoa: «Laxalt? Io non ne ho parlato, è falso da parte mia, potrebbe essere vero da parte di Giuntoli. Laxalt è un medio-buon terzino. Il problema è che Preziosi è una bottega molto cara in uscita e molto parsimoniosa in entrata, quindi è sempre molto complicato con lui. Enrico è un grande esperto di calcio e di mercato, lo capisco, non avendo il fatturato per portare i conti in equilibrio deve fare operazioni di questo tipo».