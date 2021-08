Calciomercato Napoli, due juventini nel mirino azzurro

Calciomercato Napoli, il club pensa a Luca Pellegrini e a Rugani, in caso di addio di Manolas, per rinforzare la difesa

Il Napoli di De Laurentiis guarda in casa Juve. Sono infatti due gli obiettivi di mercato del club azzurro: Luca Pellegrini per la fascia sinistra e Daniele Rugani.

A confermalo è Repubblica: il Napoli sta pensando al terzino per rinforzare la fascia e, in caso di addio di Manolas, punterà su Rugani. Per entrambi potrebbe profilarsi una cessione in prestito.