Calciomercato Napoli: il PSG vuole Ruiz e Koulibaly, Leonardo telefona a De Laurentiis

Calciomercato Napoli: Leonardo ha telefonato a De Laurentiis per avere informazioni su Fabian Ruiz e Koulibaly

Secondo il Corriere dello Sport Leonardo avrebbe chiamato Aurelio De Laurentiis per conoscere la situazione legata a Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly. Il dirigente del Paris Saint Germain avrebbe messo nel mirino i due gioielli del Napoli e per questo ha chiamato De Laurentiis per un sondaggio esplorativo.

Secondo il Corsport al club francese è staro risposto che per portarli sotto la Tour Eiffel servono 140 milioni. 70 ciascuno. Per il difensore senegalese è questa la richiesta avanzata anche al Manchester City (dopo una lunga trattativa condotta dall’agente Fali Ramadani), per il centrocampista spagnolo il prezzo è stato fatto adesso e comunque servirebbe una complicata negoziazione. Per ora siamo ai sondaggi ma non è escluso che i parigini possano affondare il colpo nelle prossime settimane.