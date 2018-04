Jorginho, from UK: «Derby di Manchester, base d’asta 60 milioni»

Tra i protagonisti della stagione del Napoli di Maurizio Sarri, Jorginho ha attratto l’interesse dei top club di Premier League: è testa a testa tra City e United

Considerato uno dei pilastri della Nazionale italiana del futuro, Jorginho si è preso il Napoli. Poco considerato da Benitez, il centrocampista è esploso sotto la gestione Maurizio Sarri: metronomo del 4-3-3 azzurro, l’ex Hellas Verona è stato protagonista di una crescita esponenziale e le sue qualità non sono passate inosservato ai top club europei. In particolare in Premier League…

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Daily Star, è previsto un derby di Manchester nel corso della sessione di mercato estivo: City e United sono pronte a sfidarsi a suo di milioni per assicurarsi le prestazioni del classe 1991. Il portale britannico che il Napoli non ha intenzione di privarsi di Jorginho per meno di 50 milioni di sterline, circa 60 milioni di euro: attesi aggiornamenti nelle prossime settimane…