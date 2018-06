Calciomercato Napoli: in arrivo il terzino destro del Salisburgo, Stefan Lainer. Per la porta, possibile doppio colpo con Meret e Sorrentino

Calciomercato Napoli, si avvicina l’obiettivo Stefan Lainer. Come riportato da Sky Sport, la società azzurra ha alzato la propria offerta al Salisburgo arrivando a 12 milioni; l’obiettivo è dunque chiudere a breve l’affare contando di poter far svolgere al giocatore le visite mediche nei prossimi giorni.

Capitolo portiere: oltre ad Alex Meret, per il quale il Napoli conta di chiudere entro questa settimana, si cerca un profilo più esperto. Considerate le difficoltà di natura economica per arrivare ad Alphonse Areola del Psg, è spuntato il nome di Stefano Sorrentino, classe 1979 in scadenza col Chievo Verona tra un anno.