Calciomercato Napoli: l’Everton torna forte su Allan, i dettagli

Calciomercato Napoli: dopo Atletico Madrid e Borussia Dortmund anche l’Everton torna in pressing per Allan

Aumentano le pretendenti per Allan. Come riporta Sky Sport dopo Atletico Madrid e Borussia Dortmund anche l’Everton è tornata forte sul centrocampista brasiliano. Ancelotti l’ha messo in cima alla lista per i rinforzi e, secondo Alfredo Pedullà, Allan avrebbe rifiutato tutte le altre offerte dando la preferenza ai Toffees.

Il Napoli chiede 35 milioni più 5 di bonus, l’Everton non è ancora arrivato a quella cifra ma ci sono i margini per arrivare a un’intesa.