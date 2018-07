Calciomercato Napoli: tra i nomi per la fascia anche quello di Martin Montoya

Il Napoli sta valutando molti profili per trovare l’uomo giusto per la fascia difensiva. Tra questi nomi spunta anche quello di Montoya del Valencia

Il Napoli continua a valutare profili per la fascia difensiva che possano rinforzare la rosa del nuovo tecnico Carlo Ancelotti. Il mister, difatti, ha perso Christian Maggio, ceduto al Benevento, e attende risposte dall’infermeria dove è finito Faouzi Ghoulam, operato al ginocchio. La società, dunque, è stata costretta ad intervenire sul mercato e il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli ha inserito diversi nomi sul proprio taccuino. Al Napoli, difatti, sono stati accostati numerosi terzini, tra cui Sabaly, Darmian, Lainer e Arias, ed oggi si è fatta avanti una nuova ipotesi. Si tratta, secondo quanto riportato da Il Mattino, dello spagnolo del Martin Montoya del Valencia. Il giocatore, classe 1991, ha già vissuto una breve esperienza in Italia con la maglia dell’Inter tra il luglio 2015 e il gennaio 2016 collezionando solo 3 presenze in Serie A, dove ha esordito il 12 dicembre contro l’Udinese. Per convincere il club spagnolo a far partire l’esterno serviranno circa 10 milioni di euro.