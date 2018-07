Calciomercato Napoli: prende piede l’idea Javi Martinez

Il Napoli prova l’affondo per l’esperto centrocampista spagnolo. Javi Martinez è in cima alla lista dei desideri di Ancelotti, ma non sarà facile strapparlo ai tedeschi del Bayern Monaco

Un usato sicuro, un innesto di esperienza per la propria mediana. E’ questa l’esplicita richiesta di Carlo Ancelotti alla propria dirigenza. L’imminente addio di Jorginho, infatti, non può essere compensato dal solo Fabian Ruiz. Il tecnico di Reggiolo gradirebbe un calciatore di esperienza internazionale e, secondo Sky Sport, avrebbe individuato in Javi Martinez del Bayern Monaco il profilo ideale. Classe ’88, dalla fisicità imponente, lo spagnolo è molto bravo con entrambi i piedi e spicca per la propria versatilità: il meglio lo fornisce da mediano, ma può abilmente disimpegnarsi anche come difensore centrale o terzino.

Ancelotti stravede per Javi Martinez e un suo eventuale acquisto gli consentirebbe di apportare diverse varianti tattiche alla propria squadra. Questo affare di mercato, tuttavia, è tutto fuorché in discesa. Due sono gli ostacoli principali: il Bayern che non si è ancora convinto di privarsi del classe ’88 e l’alto ingaggio percepito dal ragazzo che i partenopei dovrebbero, come minimo, pareggiare. La società sta lavorando per ammorbidire le richieste del club tedesco, contando anche su una disponibilità di massima data dal calciatore in merito ad un suo eventuale trasferimento nella nostra Serie A. La trattativa vive ancora le sue fasi embrionali. Servirà del tempo per regalare alla città di Napoli il centrocampista di esperienza tanto desiderato dall’allenatore di Reggiolo.