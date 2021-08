Calciomercato Napoli, Rugani sempre nei radar azzurri

Calciomercato Napoli, il difensore piace sempre al club partenopeo, che potrebbe prenderlo per rimpiazzare il partente Manolas

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Kostas Manolas potrebbe presto far ritorno all’Olympiakos, squadra che l’ha lanciato nel grande calcio. Se il difensore greco dovesse partire, per una cifra tra i 18 e i 20 milioni, la società azzurra si lancerebbe dritta su Daniele Rugani.

Il difensore non è una prima scelta della Juventus e accetterebbe volentieri di mettersi a disposizione di Spalletti. Operazione che si può chiudere in prestito con diritto di riscatto.