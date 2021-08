Calciomercato Napoli: si cerca l’intesa per Estupinan. I dettagli

Calciomercato Napoli: si cerca l’intesa con il Villarreal per Estupinan. Le ultime sulla trattativa

Il ds del Napoli Cristiano Giuntoli è attivo sul mercato per cercare di completare la squadra da mettere a disposizione a Spalletti.

Come riporta Sky Sport per il ruolo di esterno sinistro il nome caldo è quello di Pervis Estupinan: l’ecuadoriano classe 1998 di proprietà del Villarreal interessa al Napoli che in queste ore è a lavoro con i dirigenti del club spagnolo per trovare un’intesa.