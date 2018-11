Il Napoli accelera per il giovane difensore del Tolosa Jean-Clair Todibo su cui sono finite diverse società tra cui la Juventus

Il Napoli vuole portare rinforzi alla corte del tecnico Carlo Ancelotti durante la prossima finestra di calciomercato invernale e sta valutando le operazioni da portare a termine. Una tra queste potrebbe essere l’acquisto di un difensore per puntellare il reparto arretrato. Nel mirino della dirigenza azzurra è finito il giovane difensore del Tolosa Jean-Clair Todibo che si sta mettendo in luce nel campionato francese. Sul giocatore transalpino sono piombati diversi club, tra cui la Juventus, e il Napoli vuole accelerare la trattativa per strapparlo al Tolosa.

Secondo quanto riportato dalla redazione de La Gazzetta dello Sport, la dirigenza partenopea avrebbe già proposto a Todibo, nel tentativo di anticipare e battere la concorrenza, un contratto da cinque anni con un ingaggio da 1 milione di euro netti a stagione. Il calciatore classe 1999 non ha ancora un contratto da professionista con il club d’oltralpe e, se non dovesse arrivare il rinnovo, potrebbe partire dopo il pagamento di un parametro stabilito dalla UEFA.