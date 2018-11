Approccio del Napoli, ma adesso la Juventus si avvicina a Todibo: il punto

Juventus: si prova a stringere per Todibo. Il giovane difensore del Tolosa può arrivare a gennaio: su di lui caldo l’interesse di altre big (come il Napoli), ma bianconeri avanti

La Juventus sarebbe sensibilmente più vicina a Jean-Clair Todibo, nome nuovo accostato appena qualche giorno fa per la prima volta ai bianconeri. Del giovane difensore del Tolosa si è già parlato in Francia: nazionale Under 20, tra i prospetti più interessanti della sua generazione, dotato di gran forza fisica ed ottima tecnica, ha attirato su di sé l’interesse di squadre come Liverpool, Borussia Dortmund, RB Lipsia, Olympique Lione e, dulcis in fundo, del Napoli che, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe provato un approccio proprio nelle ultime ore. Da qui l’intenzione bianconero, a quanto pare vicina alla riuscita, di anticipare la concorrenza per lui.

L’idea della Juve sarebbe quella di chiudere quindi subito per Todibo: il ragazzo potrebbe addirittura arrivare già a gennaio a Torino, o comunque essere lasciato in prestito fino a fine stagione al Tolosa per poi approdare in bianconero al termine di questa stagione. Al momento l’uncio dubbio è relativo proprio alle intenzioni del club francese, che vorrebbe alzare la posta in palio, forte della possibile asta per il giocatore, mentre Todibo dal canto suo avrebbe già scelto la Juventus come prossima destinazione: il braccio di ferro tra il difensore ed il suo club potrebbe dar luogo a qualche sorpresa.