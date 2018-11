La Juventus pensa al futuro. Il club bianconero valuta Jean-Clair Todibo, 18enne in scadenza di contratto del Tolosa

Occhi puntati in Francia per la Juventus. La formazione bianconera continua a pensare al futuro e non perde di vista i giovani prospetti che si stanno mettendo in evidenza in questo avvio di stagione. La Juve lavora alla difesa del futuro e non pensa solo a Matthijs de Ligt dell’Ajax. I bianconeri hanno un’opzione per riscattare Giangiacomo Magnani, difensore che si sta mettendo in evidenza nel Sassuolo, ma secondo Tuttosport seguono con grande interesse anche Jean-Clair Todibo, difensore 18enne del Tolosa.

Il calciatore ha collezionato 10 presenze e 1 gol in questa stagione ed è pronto a spiccare il volo. Il contratto del giovane francese, abile a giocare in difesa ma anche a centrocampo, scadrà a giugno ma la Juventus si è già mossa con largo anticipo e potrebbe ingaggiare il giocatore a parametro zero. Secondo alcuni, il centrale francese ricorda il primo Manolas. La Juve si è fatta ingolosire dalla situazione contrattuale ed è pronta al blitz. L’entourage del giocatore continua a rifiutare ogni proposta di rinnovo e fa ben sperare la Juve. Sul giocatore ci sono anche Liverpool, Lipsia, Borussia Dortmund e Lione ma attenzione ai bianconeri.