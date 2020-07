Calciomercato Parma: Lozano erede di Gervinho? I ducali ci pensano

Il Parma starebbe pensando a Hirving Lozano come erede di Gervinho, ormai sul piede di partenza. Le ultimissime

Secondo Tuttosport il Parma starebbe pensando a Hirving Lozano come possibile erede di Gervinho. L’ivoriano quasi sicuramente non rimarrà in Emilia Romagna il prossimo anno e il ds Faggiano si sta guardando intorno.

Il Parma è una squadra interessata al messicano ma c’è da fare i conti con l’ingaggio dell’attaccante. Quattro milioni di euro netti a stagione non sono pochi e difficilmente una società come quella dei ducali può fare un investimento simile. Qualcosa, forse, potrebbe cambiare qualora il fondo qatariota decidesse di prelevare il pacchetto di maggioranza della società.