Calciomercato Pisa, per Bonfanti occhio all'interesse di una rivale giallorossa. Le ultime - Calcio News 24

Calciomercato Pisa: pressing su un difensore dell’Atalanta, ma spunta la concorrenza

Come riportato da Sestosportnotizie.it, Il Calciomercato Pisa entra nel vivo e il club toscano accelera per rinforzare la retroguardia. In cima alla lista dei desideri c’è un difensore di proprietà dell’Atalanta, sul quale il Pisa ha già mosso passi concreti. Non solo è l’obiettivo più avanzato sul piano delle trattative, ma anche quello per cui si registra il maggiore gradimento da parte del giocatore stesso, convinto dal progetto tecnico proposto dalla società nerazzurra.

La dirigenza del Pisa ha infatti individuato in lui il profilo ideale per completare il reparto arretrato in vista della nuova stagione. La formula proposta è quella del prestito con diritto di riscatto, modalità che consente al club di contenere i costi iniziali, mantenendo però la possibilità di investire a titolo definitivo in caso di esito positivo dell’annata.

Tuttavia, nelle ultime ore, il Calciomercato Pisa deve fare i conti con l’inserimento di nuovi concorrenti. Il Lecce, infatti, ha fatto un primo sondaggio per il difensore, valutando l’operazione come possibile colpo last-minute per completare il pacchetto difensivo. Più defilato, ma comunque presente, lo Spezia di Luca D’Angelo, che resta vigile qualora dovesse concretizzarsi la cessione di Wisniewski. La pista ligure, però, sarebbe considerata dal calciatore solo in caso di mancanza di garanzie di minutaggio dalle altre pretendenti.

Il Pisa resta comunque in posizione di vantaggio: il club ha già avviato contatti con l’Atalanta e ha definito la base dell’accordo economico. La volontà del giocatore potrebbe risultare decisiva per superare la concorrenza e chiudere l’operazione, anche se i tempi stretti rendono difficile ufficializzare l’operazione prima della sfida di campionato contro la stessa Atalanta, in programma nel prossimo turno.

Il Calciomercato Pisa prosegue così tra fiducia e cautela. La priorità resta quella di consegnare al tecnico una difesa più solida, con elementi pronti e in grado di garantire affidabilità. In un campionato di Serie A sempre più competitivo, i dettagli possono fare la differenza, e il club lo sa bene. Con l’obiettivo concreto in pugno, il Pisa prova a piazzare un colpo strategico per alzare l’asticella e ambire a una stagione da protagonista.