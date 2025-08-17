Calciomercato Pisa, i nerazzurri puntano molto sugli svincolati (e spunta addirittura Florenzi). Le ultime - Calcio News 24

Calciomercato Pisa: occhi sul mercato svincolati, tanti nomi sul taccuino. La situazione

Il Calciomercato Pisa non si ferma, e dopo aver valutato diversi profili in entrata, la dirigenza nerazzurra guarda ora con crescente attenzione al mercato degli svincolati, alla ricerca di occasioni interessanti per rinforzare la rosa senza pesare ulteriormente sul bilancio.

Secondo quanto riportato da Sestaporta.news, tra i nomi circolati nelle ultime settimane figura quello di Karol Linetty, centrocampista ex Torino, che era stato proposto alla società toscana. Tuttavia, il profilo del polacco non ha convinto del tutto, portandolo infine a scegliere una destinazione estera: giocherà in Turchia nella prossima stagione.

Il Calciomercato del Pisa continua però a monitorare altre opzioni a parametro zero, e sul tavolo restano diversi nomi di esperienza e qualità. In difesa, ad esempio, spiccano i profili di Eric Bailly, 31 anni, reduce da un’esperienza al Villarreal e già seguito anche da Cagliari e Cremonese, e Samuel Umtiti, ex Lecce e campione del mondo con la Francia nel 2018. Tra i nomi più sorprendenti c’è anche Takehiro Tomiyasu, 26 anni, ex Arsenal e Bologna, attualmente libero da vincoli contrattuali.

Per quanto riguarda i calciatori italiani, un nome che circola nell’ambiente nerazzurro è quello di Alessandro Florenzi. Il 34enne ex Roma e Milan è oggi svincolato e potrebbe rappresentare un profilo di grande esperienza e leadership, anche se resta da capire se le sue richieste economiche saranno compatibili con i parametri del calciomercato Pisa.

Anche in attacco non mancano le suggestioni: tra i nomi disponibili a parametro zero figurano Adam Ounas, ex Napoli, reduce da un’esperienza in Qatar, e Paco Alcacer, 31 anni, che negli ultimi anni ha militato negli Emirati Arabi. Entrambi sarebbero profili in grado di dare fantasia e concretezza alla manovra offensiva.

Più difficile, invece, pensare a un’operazione come quella che porterebbe a Raul Albiol, 39 anni: l’età avanzata e l’ingaggio importante sembrano allontanarlo dai radar nerazzurri.

Il calciomercato Pisa si muove dunque in maniera oculata e intelligente, cercando di sfruttare le occasioni che il mercato degli svincolati può offrire. La dirigenza resta vigile, pronta a cogliere l’opportunità giusta per rinforzare il gruppo in vista della nuova stagione.