Calciomercato Pisa, la situazione nerazzurra in vista dell'estate. L'indiscrezione tra prestiti, riscatti e trattative - Calcio News 24

Calciomercato Pisa, la situazione nerazzurra tra prestiti, riscatti e possibili trattative in estate. Ecco la situazione attuale

Il calciomercato Pisa si trova in uno di quei rari momenti in cui la storia sembra prendersi una pausa, per poi ripartire con slancio. Una stagione esaltante è alle spalle, una promozione in Serie A, e davanti si apre un cammino tutto da scrivere. Il club nerazzurro si muove in un meraviglioso equilibrio tra la gioia del traguardo raggiunto e l’ambizione di costruire un futuro solido nella massima serie.

Ma il vero lavoro per il Pisa comincia adesso. Nonostante sia ancora presto per affrontare nel dettaglio il tema del calciomercato, la società sta già analizzando con attenzione la situazione della rosa. Per affrontare la Serie A con competitività, sarà fondamentale pianificare ogni mossa con lucidità e realismo.

Si parte da una delle grandi forze del club è rappresentata dalla proprietà del cartellino di gran parte dei giocatori attualmente in rosa: Lind, Tramoni, Moreo, Canestrelli, Caracciolo, Calabresi, Esteves, Højlholt, Leris, Arena, Touré, Marin, Piccinini, Rus, Semper, Angori e molti altri sono tutti calciatori sotto contratto con la società.

Questo significa che chi vorrà sedersi al tavolo per trattare dovrà farlo alle condizioni imposte dal Pisa, che ha già fatto capire — fin dallo scorso mercato — di non essere disposto a svendere i suoi talenti. Il messaggio è chiaro: «Nessuno fa il furbo qui».

L’unico giocatore che il Pisa sicuramente perderà è Giovanni Bonfanti, difensore arrivato in prestito secco dall’Atalanta e destinato a tornare a Zingonia dal 1° luglio. Più complessa la questione relativa ai prestiti con diritto di riscatto, che potrebbero rappresentare un investimento importante in vista della prossima stagione.

Tra questi spicca Meister, il cui riscatto è fissato a oltre 7 milioni di euro, cifra importante ma esercitabile solo nel mercato invernale. Morutan, talento in prestito dall’Ankaragucu, potrebbe essere acquistato a una cifra tra i 2 e i 3 milioni. Markus Solbakken, che ha impressionato nel finale di stagione, ha un riscatto da 2,5 milioni con lo Sparta Praga, stessa valutazione anche per Abildgaard. Leonardo Sernicola, invece, potrà essere riscattato a 1 milione, mentre per Alessio Castellini, arrivato dal Catania, la cifra è inferiore al milione.

Se il Pisa dovesse decidere di esercitare tutti i riscatti, l’investimento complessivo supererebbe i 15 milioni di euro. Un impegno notevole, ma coerente con le ambizioni del club di costruire una rosa all’altezza della Serie A. Particolare attenzione sarà riservata all’attaccante danese con il numero 14, il cui riscatto resta da valutare: avrà altri sei mesi per convincere società e tifosi.