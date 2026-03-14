Calciomercato Pisa, il Siviglia piomba su Marin: gli spagnoli fiutano l’occasione a parametro zero. La mossa di Cordon

Calciomercato Pisa, il Siviglia vuole Marius Marin: gli spagnoli pensano al colpo a parametro zero. La mossa di Cordon

Le dinamiche del calciomercato non conoscono sosta e spesso offrono incroci inaspettati tra la Serie B italiana e la prestigiosa Liga spagnola. Nelle ultime ore, le indiscrezioni di Gianluca Di Marzio rivelano un forte e concreto interesse da parte del Siviglia per un pilastro del Pisa, individuato come un potenziale e prezioso rinforzo per la prossima annata sportiva.

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Il blitz in Italia di Antonio Cordon

La dirigenza andalusa ha deciso di muoversi in prima persona per anticipare l’agguerrita concorrenza internazionale. Antonio Cordon, ds del club spagnolo, è volato in Italia nelle scorse ore. L’obiettivo principale di questo viaggio strategico è stato quello di sondare l’operazione, avviando i primissimi colloqui dal vivo direttamente con l’entourage e la sponda legata al giocatore.

Fine di un’era al Pisa per Marius Marin

Il mirino del direttore sportivo iberico è puntato dritto su Marius Marin. Il giocatore si trova attualmente in scadenza di contratto con la società toscana e, con ogni probabilità, non apporrà la firma sul rinnovo.

Questo imminente addio segnerà la naturale conclusione di un lunghissimo e fortunato percorso con la maglia del Pisa, un’avventura ricca di soddisfazioni iniziata nel lontano 2018 e culminata con la definitiva maturazione tattica.

La strategia del Siviglia per il centrocampo

La mancata estensione contrattuale è esattamente il motivo che ha spinto gli spagnoli a sondare con insistenza il suo profilo. Il club di Siviglia è alla costante ricerca di occasioni e opportunità a parametro zero per rinforzare il proprio reparto di mezzo senza dover intaccare pesantemente il budget trasferimenti.

Al momento, quella legata a Marin si configura come una prima idea concreta e molto suggestiva. Resta ora da capire se, dopo questo importante viaggio in Italia, la società andalusa continuerà ad approfondire i dialoghi per assicurarsi le prestazioni dell’affidabile centrocampista in vista della prossima stagione.

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