Calciomercato Pisa, si sogna il grande colpo Nzola per l'attacco se salta Simeone? La situazione - Calcio News 24

Calciomercato Pisa: occhi puntati su Nzola, mistero Cutrone e Simeone. La situazione attuale dei nerazzurri

Il Calciomercato Pisa entra nel vivo e inizia a delinearsi il quadro degli obiettivi della società toscana per la prossima stagione. Tra i nomi più interessanti finiti sul taccuino del club nerazzurro c’è senza dubbio quello di M’Bala Nzola, attaccante di proprietà della Fiorentina ma reduce da una stagione in prestito al Lens, dove ha messo a segno 6 reti in Ligue 1 (fonte: Sky Sport). Il profilo dell’attaccante angolano piace per le sue caratteristiche fisiche e la sua esperienza internazionale, elementi che potrebbero dare profondità e qualità al reparto offensivo del Pisa.

Tuttavia, nel panorama del Calciomercato Pisa, tiene banco anche il caso legato a Patrick Cutrone. Sul centravanti del Como si è espresso il presidente del Pisa, Giuseppe Corrado, che è rimasto volutamente ambiguo. Nelle sue dichiarazioni ha lasciato intendere che un contatto con l’ex Milan possa esserci stato, ma secondo altre fonti vicine alla società non sarebbe in corso alcuna trattativa concreta. Si tratta di una strategia comunicativa per depistare gli avversari? O semplicemente di una pista mai realmente approfondita? Al momento, rimane un punto interrogativo.

Intanto, Corrado ha chiarito la posizione del club su altri due profili che erano stati accostati al Pisa nelle scorse settimane: Mazzocchi e Insigne. Il presidente ha chiuso in modo netto queste ipotesi, escludendo categoricamente un loro possibile approdo in nerazzurro.

Il Calciomercato Pisa si conferma quindi dinamico e in continua evoluzione, con la dirigenza impegnata a costruire una rosa competitiva per affrontare la nuova stagione con ambizione. Se da un lato Nzola rappresenta una pista concreta, dall’altro il nome di Cutrone rimane avvolto nel mistero, alimentando il dibattito tra i tifosi. Le prossime settimane saranno decisive per capire quali saranno i veri obiettivi del Pisa sul mercato.