Calciomercato Pisa: occhi puntati su Jamil Siebert, difensore del Fortuna Düsseldorf! le ultime

Calciomercato Pisa: occhi puntati con attenzione su Jamil Siebert, difensore del Fortuna Düsseldorf. Le ultimissime

Il Pisa, neopromosso in Serie A, ha avviato i contatti per l’acquisto di Jamil Siebert, difensore centrale classe 2002 in forza al Fortuna Düsseldorf. Alto 1,90 metri e noto per il suo fisico imponente e la marcatura aggressiva, Siebert è considerato uno dei prospetti più promettenti della 2. Bundesliga. Secondo quanto riportato da SestaPorta.News, l’interesse del club toscano è concreto e potrebbe presto sfociare in una trattativa ufficiale.

Il calciatore tedesco ha manifestato la propria volontà di cambiare aria dopo quindici anni con il club biancorosso, interrotti solo da una parentesi in prestito al Viktoria Köln, formazione della terza serie. Siebert avrebbe già comunicato la sua decisione ai vertici della società, tra cui Klaus Allofs, ex attaccante e oggi dirigente sportivo, e Christian Weber, responsabile del settore tecnico. La Serie A rappresenta per lui una nuova sfida, e Pisa potrebbe offrirgli l’occasione ideale per affermarsi in un campionato competitivo e prestigioso.

Una trattativa complessa

Nonostante l’interesse del Pisa, l’operazione si preannuncia tutt’altro che semplice. La clausola rescissoria da 5,5 milioni di euro è infatti scaduta a maggio, costringendo i nerazzurri a negoziare direttamente con il club tedesco. Il contratto di Siebert è valido fino al 2027 e il Fortuna lo considera ancora un elemento chiave, non solo sul campo ma anche per la valorizzazione economica futura.

Fonti vicine alla società rivelano che il Düsseldorf non ha alcuna urgenza di vendere e punta a massimizzare il ritorno finanziario dall’eventuale cessione. La dirigenza pisana dovrà quindi presentare un’offerta convincente, compatibile con il budget disponibile e con le esigenze della rosa, che necessita di rinforzi difensivi di spessore per affrontare la nuova stagione. Un eventuale arrivo di Siebert, infatti, alzerebbe sensibilmente il livello tecnico e l’esperienza del reparto arretrato, dando stabilità e fiducia alla squadra di mister Alberto Gilardino.