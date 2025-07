Calciomercato Pisa, Simeone riuscirà a concretizzarsi? Intanto i nerazzurri pensano ad un altro straniero - Calcio News 24

Calciomercato Pisa: Simeone nel mirino, si tratta anche con Flamengo, Bologna e Belgrano

Il Calciomercato Pisa entra nel vivo con una serie di trattative che potrebbero trasformare il volto della squadra in vista della prossima stagione di Serie A. A dare ulteriore peso a questi movimenti è stata anche la presenza del patron Alexander Knaster, che ieri, venerdì 25 luglio, ha assistito all’allenamento pomeridiano della squadra in ritiro in Valle d’Aosta. Un segnale evidente dell’interesse della proprietà in un momento chiave per la costruzione della rosa.

Secondo il Tirreno, il nome che fa più rumore è sicuramente quello di Giovanni Simeone. Ieri sera si è tenuto un primo incontro tra i dirigenti del Pisa e Alessandro Moggi, agente del giocatore. L’obiettivo è chiaro: convincere l’attaccante del Napoli ad accettare la proposta nerazzurra. La trattativa è aperta, ma ancora lontana dalla conclusione. Nuovi contatti sono previsti nel fine settimana e il club toscano resta fiducioso, anche se portare Simeone all’ombra della Torre non sarà semplice.

Nel frattempo, sul fronte offensivo si attendono sviluppi anche per Alessio Zerbin, che potrebbe approdare a Pisa non appena terminerà il ritiro con il Napoli a Dimaro. Per l’esterno offensivo, il trasferimento sembra più vicino rispetto ad altri obiettivi.

Il Calciomercato Pisa si muove anche sul fronte internazionale. Dal Belgrano è in corso una trattativa per il difensore Mariano Troilo, ma il club argentino ha giudicato insufficiente l’offerta di 4 milioni per il 50% del cartellino. Le parti, però, continuano a dialogare. In uscita definitiva, invece, l’affare per Julian Vignolo: il giovane attaccante del Racing de Córdoba non vestirà la maglia nerazzurra.

Altro nome caldo è quello di M’Bala Nzola della Fiorentina. Il Pisa ha avviato contatti con l’entourage del giocatore, ma nella corsa si è inserito anche il Flamengo, che ha avviato discussioni con il club viola. Proprio con il Flamengo, il Pisa sta cercando anche di chiudere per il giovane trequartista Lucas Lorran, classe 2005. Dopo una prima offerta rifiutata, il club toscano ha presentato una seconda proposta per il prestito, con opzione da definire.

Infine, per il centrocampo, continua il dialogo con il Bologna per lo svizzero Michel Aebischer, seguito anche dal Sassuolo.

Il Calciomercato Pisa è più attivo che mai e promette nuovi colpi nei prossimi giorni decisivi per la Serie A.