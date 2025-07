Calciomercato Pisa, obiettivo Simeone. La situazione tra offerte e ulteriori costi per l'attaccante - Calcio News 24

Calciomercato Pisa: obiettivo Giovanni Simeone, il Napoli fissa il prezzo. La situazione nerazzurra

Il Calciomercato Pisa entra nel vivo con un obiettivo ambizioso: Giovanni Simeone. L’attaccante argentino, attualmente al Napoli, è finito nel mirino del club toscano, che sogna un grande colpo per rafforzare il proprio attacco in vista della prossima stagione. La trattativa, però, non sarà semplice, soprattutto per la concorrenza e per le richieste economiche della società partenopea.

Il Napoli ha infatti fissato il prezzo per la cessione a titolo definitivo di Simeone: servono almeno 8 milioni di euro per convincere gli azzurri a lasciarlo partire. Una cifra che, seppur non proibitiva, rappresenta uno sforzo importante per una società come il Pisa, che però è determinata a provarci fino in fondo. L’interesse per il “Cholito” non è solo tecnico: c’è anche un legame simbolico, dato che il padre Diego Pablo Simeone ha vissuto un’esperienza significativa proprio con la maglia nerazzurra, all’inizio della sua carriera italiana.

Nel contesto del Calciomercato Pisa, l’arrivo di Simeone rappresenterebbe un colpo di alto profilo e un segnale forte alle rivali. Ma i nerazzurri devono fare i conti con una concorrenza di livello: sul giocatore ci sono anche il Torino e il Siviglia, entrambi in contatto con il Napoli per altri affari e potenzialmente in grado di chiudere la trattativa in tempi rapidi.

Il Pisa, dal canto suo, sta studiando le contromosse. Nelle prossime ore incasserà circa 1 milione di euro dal Napoli per la percentuale sulla rivendita di Lorenzo Lucca, passato dall’Udinese proprio ai partenopei. Questo introito potrebbe essere reinvestito per alzare l’offerta per Simeone, dopo che la prima proposta — intorno ai 4 milioni — non ha soddisfatto De Laurentiis.

Il club toscano crede nel progetto e punta su Simeone per fare un salto di qualità. Inserire un attaccante con esperienza in Serie A e nelle competizioni europee potrebbe trasformare la rosa di Alberto Aquilani, portando leadership e gol.

In conclusione, il Calciomercato Pisa potrebbe vivere giorni decisivi. La trattativa per Simeone resta aperta e viva, ma servirà un ulteriore sforzo economico per superare la concorrenza e convincere il Napoli a dare il via libera. I tifosi nerazzurri attendono con fiducia, sognando un colpo da Serie A.