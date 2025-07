Calciomercato Pisa, Simeone si avvicina. Se dovesse saltare pronta una grande alternativa - Calcio News 24

Calciomercato Pisa: Simeone resta l’obiettivo numero uno, Nzola la possibile alternativa

Il Calciomercato Pisa entra nel vivo, e i prossimi giorni potrebbero rivelarsi decisivi per delineare il futuro del reparto offensivo nerazzurro. Il nome in cima alla lista è quello di Giovanni Simeone, attaccante trentenne dal profilo internazionale che rappresenterebbe un autentico colpo per la categoria. La dirigenza del Pisa sta lavorando con determinazione per provare a chiudere l’operazione, e un incontro con l’agente del giocatore è previsto entro 48-72 ore.

Il piano della società toscana è chiaro: sondare la reale disponibilità del Cholito a trasferirsi in Toscana e, in caso di apertura, presentare una proposta concreta. Sul tavolo sarebbe già pronto un contratto triennale a cifre importanti, segno dell’ambizione del club nel voler costruire una rosa competitiva in vista della nuova stagione.

Tuttavia, il Calciomercato Pisa potrebbe complicarsi. Simeone è infatti seguito anche da club di Serie A come Udinese e Atalanta, che lo considerano un’alternativa a Scamacca. Inoltre, il Siviglia, allenato dal suo ex mentore Almeyda, è pronto a rilanciare per riportarlo in Liga. La concorrenza, dunque, è agguerrita, e la possibilità di un’asta è concreta.

Nonostante l’attenzione su Simeone, il Pisa sta lavorando su più fronti. I contatti con la Fiorentina per M’Bala Nzola sono stati riallacciati, e i nerazzurri puntano a ottenere il giocatore in prestito con diritto di riscatto. I viola, dal canto loro, preferirebbero una cessione a titolo definitivo. La trattativa è ancora aperta e sarà decisiva la volontà del giocatore.

L’obiettivo del club è ambizioso: tentare di chiudere entrambe le operazioni, portando a Pisa due attaccanti di spessore che potrebbero elevare notevolmente il livello tecnico della squadra. Il Calciomercato Pisa è dunque in piena evoluzione, con la società impegnata a soddisfare le richieste di mister Aquilani, che attende rinforzi per avviare un progetto competitivo e duraturo.

Nei prossimi giorni si attendono sviluppi importanti, ma una cosa è certa: il Calciomercato Pisa non ha intenzione di restare a guardare. L’obiettivo è chiaro: rafforzare l’attacco con nomi di peso e rendere la squadra protagonista in campionato.