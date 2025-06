Calciomercato Pisa, i nerazzurri vogliono subito fare le cose in grande! Seguito attentamente quel giocatore - Calcio News 24

Calciomercato Pisa, quale sarà il piano della squadra nerazzurra considerando il ritorno in Serie A? Seguito quel giocatore

Il calciomercato Pisa è pronto a rinforzarsi in vista del grande ritorno in Serie A. La società nerazzurra, fresca di promozione, si sta muovendo con attenzione sul mercato per costruire una rosa competitiva e all’altezza della massima categoria. Tra i nomi sul taccuino della dirigenza spunta quello di Domagoj Bradaric, esterno sinistro attualmente in uscita dalla Salernitana.

Il giocatore croato è in trattativa con l’Hellas Verona, che punta a riscattarlo per una cifra attorno a 1,5 milioni di euro, ma la concorrenza si sta intensificando. Oltre al club veneto, che vanta già un canale aperto con la Salernitana, si è mosso anche il Palermo, interessato a comprendere i margini dell’operazione. Tuttavia, nelle ultime ore è proprio il Pisa ad aver fatto un passo deciso, inserendosi con forza nella corsa al laterale mancino.

Il club toscano è consapevole che, per affrontare la Serie A da neopromossa, serviranno profili esperti e abituati al palcoscenico. Bradaric, in questo senso, rappresenta una garanzia: classe 1999, vanta una solida esperienza internazionale, avendo giocato con la maglia del Lille in Ligue 1 e collezionato diverse presenze con la nazionale croata. Il suo profilo risponde perfettamente all’identikit tracciato dal ds nerazzurro per rafforzare la fascia sinistra, uno dei reparti su cui il Pisa intende intervenire con priorità.

La situazione resta fluida. Il Verona resta in pole grazie ai rapporti già avviati con la Salernitana e alla possibilità di chiudere rapidamente, ma non ha ancora affondato il colpo. In caso di rallentamenti o complicazioni nella trattativa, Pisa e Palermo potrebbero approfittarne, con i nerazzurri che — rispetto ai rosanero — avrebbero anche il vantaggio di giocare già in Serie A nella prossima stagione.

Il Pisa, dunque, osserva con attenzione e si prepara a muoversi con decisione. L’interesse per Bradaric conferma la volontà del club di dotarsi di elementi di comprovata esperienza, fondamentali per affrontare una stagione impegnativa tra le big del calcio italiano. L’esterno croato sarebbe un tassello prezioso per la rosa nerazzurra, e la dirigenza toscana vuole farsi trovare pronta qualora si presentasse l’occasione giusta.

La trattativa resta aperta, ma una cosa è certa: il Pisa c’è, è ambizioso e vuole dire la sua anche sul mercato.