Calciomercato Pisa, quali sono le prime in estate considerando il ritorno in Serie A? Ecco la situazione - Calcio News 24

Calciomercato Pisa, quali sono le prime mosse dei nerazzurri dopo il grande ritorno in Serie A? Ecco le ultime novità

Il calciomercato Pisa è già attivo sul fronte mercato e punta a chiudere in tempi rapidi alcune operazioni chiave per la prossima stagione. La priorità assoluta riguarda il riscatto di Giovanni Bonfanti, difensore centrale classe 2003 che ha disputato una stagione molto positiva in Serie B. Il giovane, arrivato in prestito dall’Atalanta, ha collezionato 22 presenze e messo a referto anche un assist, dimostrando affidabilità e margini di crescita importanti.

Il Pisa vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo, ma le richieste della Dea rischiano di complicare l’operazione. Attualmente il giocatore è valutato intorno ai 2 milioni, ma l’Atalanta sembra intenzionata a chiedere almeno 5 milioni per lasciarlo partire. Se non si troverà un accordo economico, non è escluso che Bonfanti possa comunque restare in Toscana con un nuovo prestito.

Parallelamente, il club nerazzurro lavora per rinforzare il reparto offensivo e ha messo nel mirino Gennaro Borrelli. L’attaccante classe 2000, attualmente al Brescia, ha disputato una buona stagione con 34 presenze, 6 gol e 2 assist. La società lombarda ha fissato il prezzo a circa 3 milioni di euro, ma l’instabilità societaria e il rischio retrocessione in Serie C potrebbero portare a una diminuzione delle richieste economiche. Il Pisa punta ad affiancare Borrelli ai già presenti Lind e Moreo, anche in vista del possibile ritorno in Francia di Meister. Il profilo di Borrelli è particolarmente apprezzato per la sua versatilità: può giocare sia come centravanti unico che in coppia con un altro attaccante.

Infine, resta da definire il futuro di Francesco Coppola, difensore classe 2005 reduce da un ottimo prestito alla Vis Pesaro. Con 29 presenze e 3 gol, il giovane si è fatto notare e ha attirato l’interesse di club importanti come Tottenham, Juventus e Fiorentina. Il Pisa, però, vorrebbe trattenerlo e farlo crescere in prima squadra già dalla prossima stagione. Tuttavia, in caso di offerta importante, la dirigenza potrebbe prendere in considerazione la cessione, valutando con attenzione il beneficio economico e tecnico dell’operazione.